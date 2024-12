Het kerstrapport van PSV: 'Indrukwekkend, oppermachtig en uitmuntend'

Wie springt er bovenuit?

Van der Vaart "Ik geniet het meest van Noa Lang, maar Ricardo Pepi heeft de grootste ontwikkeling doorgemaakt. Die is eigenlijk niet meer te houden, hoewel Bosz Luuk de Jong er niet snel uit zal halen. Hij heeft zich in een hoog tempo verbeterd. Dat 'ie hard werkt en kan scoren wisten we, maar dat hij ook zo kan mee voetballen als nu... dat had ik niet verwacht."

Van Hooijdonk: "Malik Tillman. Superveelzijdig. Hij heeft controlerend gespeeld, op 6, en ook op 8 of op 10. Fysiek goed, box-to-box. Heeft een goed schot, maakt doelpunten, uit een vrije trap ook gescoord. Hij is een garantie voor acht goals of meer als middenvelder."

Janssen: "Noa Lang. Hij is een beetje gek, een beetje anders. Ik was anders, hij ook. Dat is ook mede de reden dat ik hem kies, maar hij kan ook geweldig voetballen. Een speler met geweldig veel potentie, meer potentie dan dat hij laat zien. Ik hoop dat hij volgend jaar bij een heel grote club gaat spelen."

Met databureau Opta selecteerden we drie opvallende feiten over de eerste seizoenshelft van PSV: