Rachel Hazes dagvaardt zoon André: 'Fijne kerst'

Zanger André Hazes schrijft op Instagram dat zijn moeder hem de dag voor Kerstmis heeft laten weten dat ze hem voor de rechter daagt. De twee liggen al langer overhoop en Hazes spreekt over zijn moeder Rachel als "mijn verwekker".

"Kerstavond staat in het teken van liefde. En voor sommigen die het breed genoeg hebben het al geven van cadeautjes. Ik heb die van mijn verwekker ook vandaag ontvangen.... Een brief dat ze mij gaat dagvaarden." Hazes wenst zijn lezers daarna toch een fijne kerst.

In het bericht licht Hazes niet toe over welke kwestie het bericht van zijn moeder gaat. Rachel Hazes ligt al langer overhoop met haar kinderen, over de erfenis en het gebruik van de naam André Hazes. In oktober sommeerde ze de zanger zichzelf voortaan André Hazes junior te noemen, om verwarring met zijn overleden vader te voorkomen.

De zanger reageerde indertijd verbolgen op de eis en noemde het juist een eerbetoon aan zijn vader. Bovendien, reageerden zijn advocaten, "niemand die hoort dat André Hazes komt optreden, denkt dat de oude Hazes er zal staan". André Hazes senior overleed in 2004.

Erfenis

Rachel Hazes beheert de nalatenschap van haar man, hoewel ook daar nog een rechtszaak over loopt. Dochter Roxeanne en de curatoren stellen namelijk dat er een scheidingsprocedure liep toen Hazes overleed en ze daarom geen recht heeft op de erfenis. De rechter oordeelde begin vorig jaar dat de huidige situatie voorlopig blijft bestaan zolang er nog geen conclusie is van een dieper juridisch onderzoek.

Eerder dit jaar zei Hazes dat de kwestie hem diep raakt. "Het doet me echt heel veel pijn en dat is ook waarom ik niet opgeef", zei hij tegen RTL Boulevard. "Ik heb gelukkig een heel goed team van advocaten. En dat is aan de andere kant ook zo. Die vechten het onderling maar uit."