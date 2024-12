Iran staat na ruim twee jaar WhatsApp weer toe

Iran heeft na ruim twee jaar een verbod op WhatsApp en Google Play ingetrokken. De apps werden verboden om demonstraties na de dood van Mahsa Amini de kop in te drukken.

Het besluit om het verbod in te trekken kwam na overleg van de dit jaar aangetreden president Pezeshkian. Hij staat bekend als meer gematigd dan zijn voorganger Raisi, die in mei omkwam bij een helikopterongeluk. Eerder had hij al beloofd meer sociale media mogelijk te zullen maken.

De minister van Telecommunicatie zei dat het toestaan van beide apps een eerste stap was in het versoepelen van sociale media. Wat er nog meer zal volgen is nog niet bekend.

Iran verbood WhatsApp nadat er in 2022 massaprotesten waren uitgebroken na de dood van Amini. Zij zou zijn mishandeld door de Iraanse zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek verkeerd droeg. De protesten werden uiteindelijk hard neergeslagen.

Pezeshkian zei eerder dit jaar al dat de zedenpolitie vrouwen minder moet lastigvallen op straat.