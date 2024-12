Trump wil 'volop inzetten' op de doodstraf na Bidens strafverminderingen

Donald Trump spreekt er schande van dat president Biden de doodstraf van 37 gevangenen heeft omgezet in levenslang. De aankomend president schreef op zijn eigen sociale medium dat hij juist wil dat justitie vaker een doodvonnis eist.

"Dit slaat helemaal nergens op. Familieleden en vrienden zijn er kapot van. Ze kunnen het niet geloven!", schreef de aankomend president over Bidens besluit. "Zodra ik beëdigd ben, zal ik Justitie opdracht geven volop in te zetten op de doodstraf om Amerikaanse gezinnen en kinderen te beschermen tegen gewelddadige verkrachters, moordenaars en monsters."

Als voorbeeld haalde Trump twee zaken aan waarin nu de doodstraf komt te vervallen. De ene dader vermoordde een moeder en haar 12-jarige dochter, de ander werd veroordeeld voor de dood van een militair en bleek daarna ook al twee meisjes van 8 en 9 te hebben vermoord.

Drie uitzonderingen

Met zijn besluit, dat Trump niet kan herroepen, schrapte scheidend president Biden bijna alle doodvonnissen die door een federale rechter zijn opgelegd. Slechts drie blijven staan, voor misdaden die de VS diep schokten: de aanslag op de Boston Marathon en racistische schietpartijen in een kerk en een synagoge.

Bidens besluit heeft geen invloed op de vonnissen van rechters in de verschillende staten. Verspreid over de 27 staten waar nog doodvonnissen toegestaan zijn, zitten ruim 2000 mensen in een dodencel.

'Belediging'

De reacties op de collectieve strafvermindering zijn gemengd. De dochter van een slachtoffer vond dat Biden "bloed aan zijn handen heeft". Ze neemt het hem bijzonder kwalijk dat nabestaanden niet van tevoren geraadpleegd zijn. "Er is niet aan de slachtoffers gedacht."

De aanklager in een van de zaken vindt dat Biden voor eigen rechter speelt. "Een jury heeft alle feiten gehoord, verzwarend en verlichtend, en heeft toen besloten dat de doodstraf een geschikte straf was. Biden denkt het dus beter te weten dan de jury, het Congres en het Amerikaanse volk. Dat is beledigend."

De dochter van een vrouw die door een agent werd vermoord omdat ze over hem wilde getuigen, ziet het echter anders. "Ik wilde altijd dat hij de rest van zijn leven wakker zou worden in de gevangenis om na te denken wat hij aanrichtte toen hij onze moeder van ons afnam."

'Kerstcadeautje'

Anderen vinden het jammer dat Biden niet ook de laatste drie executies heeft afgeblazen. "Als je een moordenaar de doodstraf geeft, laat je de gedupeerden achter in onzekerheid", vindt dominee Risher van de kerk waar negen zwarte gelovigen werden doodgeschoten door de racistische moordenaar Dylann Roof. Het slepende traject naar een executie houdt volgens haar de wonden bij nabestaanden open: "Het helen kan pas beginnen als het vonnis voltrokken is."

Een andere nabestaande van die massamoord noemt het juist een kerstcadeau dat Biden de straf voor Roof liet staan, vooral omdat die nooit berouw toonde. "Dit was een misdaad tegen een heel ras. Het maakte hem niet uit wie hij doodschoot, alleen maar dat ze zwart waren."

Biden zegt dat hij wel degelijk aan de slachtoffers denkt en met hen rouwt, maar executies moreel verwerpelijk te vinden. Trump daarentegen wil dat in de toekomst ook voor zware drugsdelicten en kindermisbruik de dood geëist kan worden. Tijdens zijn eerste ambtstermijn maakte hij al werk van zijn overtuiging: zestien jaar lang had de federale overheid geen executies uitgevoerd, maar onder hem werden er in korte tijd dertien mensen ter dood gebracht.