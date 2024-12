Doden bij schietpartij tijdens heropening ziekenhuis Haïti

In Haïti zijn zeker twee doden gevallen bij de heropening van het belangrijkste ziekenhuis van het land. Bendeleden openden het vuur tijdens een persconferentie waarbij het gerestaureerde gebouw zou worden gepresenteerd.

Gewelddadige bendes kregen door een machtsvacuüm in het land het grootste deel van de hoofdstad Port-au-Prince in handen, waaronder de haven en het vliegveld. Begin dit jaar namen ze ook het grootste publieke ziekenhuis in, dat vlak bij het regeringscentrum ligt.

Het gebouw raakte daarbij zwaar beschadigd. Er waren plunderingen en vernielingen en in de muren zaten kogelinslagen na gevechten tussen bendeleden en politieagenten.

Geen overleg

Afgelopen zomer wist de regering van Haïti het gebouw weer in handen te krijgen en daarna begon het herstel. Journalisten werden gisteren uitgenodigd om verslag te doen van de heropening door de minister van Volksgezondheid, maar nog voordat die arriveerde werd het vuur geopend.

Zeker twee journalisten werden gedood, een onbekende aantal andere aanwezigen raakte gewond, onder wie nog meer journalisten en een aantal agenten.

De belangrijkste bendeleider van de stad erkende later de aanslag te hebben gepleegd omdat er niet met hem was overlegd over heropening. Interim-president Voltaire sprak er schande van dat het ziekenhuis als doelwit was uitgekozen en beloofde dat de daders zullen worden gestraft.