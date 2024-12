Kerst wereldwijd: Jubeljaar in Rome, sober Bethlehem, protest in Syrië

Paus Franciscus wil met het Jubeljaar van de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd hoop bieden. Dat zei hij tijdens de kerstavondmis waarin hij symbolisch het bijzondere jaar inluidde door de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek te openen.

"Wij allemaal hebben de taak hoop te brengen waar er geen hoop meer is", hield hij de gelovigen voor. Hij dacht in het bijzonder aan mensen in oorlogssituaties, waar "kinderen neergemaaid worden met machinegeweren en bommen vallen op scholen en ziekenhuizen".

Volgens hem moet iedereen hard werken daar hoop te brengen. "Dit is geen goede afloop van een film waar we passief op kunnen zitten wachten."

Schone lei

De katholieke kerk houdt elke 25 jaar een Jubeljaar waarin verzoening centraal staat. In Rome worden tientallen miljoenen pelgrims verwacht die van de gelegenheid gebruikmaken om door een van Heilige Deuren in de stad te lopen om zo een volledige aflaat van zonden te krijgen. Daarmee zouden ze spiritueel met een schone lei kunnen beginnen.

Traditioneel staan hierbij de Heilige Deuren in de vier belangrijkste kerken van Rome centraal, maar dit jaar opent Franciscus ook een Heilige Deur in de Rebibbia-gevangenis in de stad, om zijn boodschap van vergeving te onderstrepen. Het is voor het eerst sinds de traditie in de middeleeuwen begon dat voor deze vorm is gekozen.

Sobere kerst in Bethlehem

In tegenstelling tot Rome was Kerstmis in Bethlehem dit keer opnieuw sober vanwege de oorlog in de regio. Waar normaal veel gelovigen op kerstavond langsgaan op de plek waar Jezus volgens de overlevering werd geboren in een stal, was er nu slechts een beperkt aantal bezoekers bij de nachtmis.

De grote kerstboom die normaal wordt opgetuigd ontbreekt en ook veel vrolijke kerstverlichting is er dit jaar niet. Patriarch Pizzaballa verwees in zijn overdenking naar het voortdurende conflict. Hij hoopt dat Kerstmis de belofte van betere tijden met zich meebrengt.

"De boodschap is: houd moed. Volgend jaar zal weer de kerstbomen, het leven, de mensen en de pelgrims brengen. Later we daar allemaal naartoe werken en in geloven."