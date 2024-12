Marokko versterkt positie van vrouwen en familie- en erfrecht

Als het aan de regering ligt, krijgen vrouwen het recht om in het huwelijkscontract vast te leggen dat de echtgenoot er een tweede bij kan nemen.

Als zo'n clausule ontbreekt, mag de man alleen in bijzondere gevallen een tweede vrouw trouwen, bijvoorbeeld als de eerste vrouw geen kinderen kan krijgen.

Erfrecht

Het islamitische recht kent mannen een groter deel van erfenissen toe dan vrouwen. De regering omzeilt dat probleem door mensen de kans te geven om tijdens hun leven grote donaties aan bijvoorbeeld hun dochters te doen. Dit soort donaties mogen ook aan niet-islamitische huwelijkspartners worden gedaan.

Als de meer dan honderd wetswijzingen worden aangenomen, krijgt de vrouw van een overleden man het huis en gaat dat niet naar de kinderen of de familie van de man.

Advocaat Ghizlane Mamouni van de vrouwenrechtenorganisaties Kif mama Kif baba is blij met de voorstellen, maar moet het eerst nog zien. "Veel plannen ogen positief maar we moeten afwachten hoe het er op papier uitziet, voordat we reageren. We gaan bestuderen wat goed is en wat niet en wat verduidelijkt moet worden."