4320 nieuwe besmettingen, laagste aantal sinds 4 oktober

Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 4320 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 547 minder dan gisteren. Het is het laagste aantal gemelde besmettingen sinds 4 oktober.

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 30 oktober 0,89. Dat betekent dat 100 mensen samen 89 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

In een week tijd zijn er 37.709 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 43.568. Dat is een afname van 13 procent. Vorige week daalde het aantal besmettingen met 18 procent.

256 opnames op verpleegafdelingen, 38 erbij op de IC

Er zijn 256 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 83 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Op de intensive care werden 38 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 9 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Het aantal patiënten in het ziekenhuis daalt langzaam sinds 2 november, toen er 2653 coronapatiënten waren. In totaal liggen er nu 2146 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2130), van wie 576 op de IC (gisteren: 573).