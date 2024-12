Koerdische SDF lanceert tegenoffensief tegen pro-Turkse milities in Syrië

De VN-gezant voor Syrië waarschuwt voor dramatische gevolgen als de spanningen tussen de Koerdische en Turkse krachten niet worden opgelost. In een interview met persbureau Reuters wijst hij op de mogelijkheid van een nieuwe stroom vluchtelingen. Onlangs zijn volgens de SDF al vele duizenden Koerden op de vlucht geslagen voor het SNA-offensief.

Washington heeft zijn hoeveelheid militairen in Syrië fors vergroot. Tot voor kort beweerde de VS dat er 900 militairen waren, maar onlangs maakte het Pentagon bekend dat het aantal in werkelijkheid was gegroeid tot ruim 2000. Dit is gebeurd in de periode tussen 2020 en nu. Een deel de troepenmacht is gestationeerd in het gebied dat onder controle van de SDF staat.

De Koerdische militie is voor de VS onmisbaar in de strijd tegen jihadistische groeperingen. Zo bewaakt de SDF diverse gevangenissen met IS-strijders erin. Het is de afgelopen jaren vaker voorgekomen dat het Amerikaanse leger zich in het openbaar laat zien in het gebied als signaal aan Turkije.

De Turkse regering stelt dat het Koerdische gebied in Syrië een "broeinest" is voor terreurbewegingen. Volgens minister Fidan sluit "de internationale gemeenschap zijn ogen voor deze wetteloosheid omdat het bewaking biedt tegen Islamitische Staat", verwijst hij naar de YPG.