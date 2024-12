Groothertog Henri van Luxemburg maakt in oktober plaats voor zijn zoon Guillaume

De Luxemburgse groothertog Henri heeft zijn aftreden aangekondigd. Op 3 oktober volgend jaar volgt zijn zoon Guillaume hem op. De groothertog maakte dat bekend in zijn kersttoespraak.

"Vandaag delen de groothertogin en ik u graag mee dat prins Guillaume en prinses Stéphanie ons op 3 oktober 2025 zullen opvolgen. Ik weet dat zij hun uiterste best zullen doen om bij te dragen aan het welzijn van ons land."

In oktober werd Guillaume (43) benoemd tot luitenant-vertegenwoordiger, waarmee Henri (69) al een aantal taken aan hem overdroeg. Dat was de voorbode voor de aankondiging van vandaag.

Henri regeert het groothertogdom Luxemburg sinds 2000. De functie van groothertog is te vergelijken met die van een koning. Luxemburg is een parlementaire constitutionele democratie.

Erfgroothertog

Guillaume is de oudste van de vijf kinderen van Henri en groothertogin Maria Teresia Mestre. Toen zijn vader in 2000 de troon besteeg, werd hij erfgroothertog.

Hij heeft internationale betrekkingen en politieke wetenschappen gestudeerd, sport graag, speelt piano en spreekt vloeiend Frans, Duits en Engels, naast Luxemburgs.

Guillaume is getrouwd met de Belgische Stéphanie de Lannoy. Het paar heeft twee zonen.