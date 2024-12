Hoogste bedrag in 10 jaar voor Serious Request: 11,5 miljoen voor zieke kinderen

De inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM heeft 11.513.485 euro opgebracht voor kinderen met metabole ziekten. Dat is meer dan tijdens de editie van vorig jaar, toen er ruim 7,5 miljoen euro werd opgehaald voor ALS.

2014 was de succesvolste editie. Gerard Ekdom, Domien Verschuuren en Coen Swijnenberg haalden in Haarlem bijna 12,4 miljoen euro op voor slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden.

Dodelijkste ziekte voor kinderen

Het Glazen Huis stond dit jaar op het Rodetorenplein in Zwolle. Dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman zaten daar sinds woensdag opgesloten om geld in te zamelen voor voor Metakids. Die organisatie zet zich in voor onderzoek naar metabole ziekten bij kinderen. Het is een van de dodelijkste ziekten onder kinderen. Een op de vier patiënten wordt niet ouder dan 18 jaar.

Met optredens van artiesten bij het Glazen Huis de hele week trok het evenement veel publiek. De grote hoeveelheid aandacht had ook een keerzijde. Vanwege ongeregeldheden gisteren had de organisatie besloten om het podiumprogramma vanavond, met een optreden van Chef'Special, niet door te laten gaan.

De politie greep gisteravond in toen een groep van een paar honderd mensen bij het Glazen Huis door een hek was gebroken. Agenten te paard voerden een charge uit. Dat was niet het eerste incident tijdens de inzamelingsactie. Afgelopen donderdag werd het Rodetorenplein afgesloten toen het te druk werd bij een optreden van Roxy Dekker.

Zo werd de eindstand bekendgemaakt: