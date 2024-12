Overlast door hevige sneeuwval en sneeuwstormen op de Balkan

Hevige sneeuwval en sneeuwstormen leiden tot grote overlast op de Balkan. Tienduizenden mensen in Bosnië en Herzegovina zitten zonder stroom. Ook in de buurlanden Servië en Kroatië veroorzaakt de sneeuw overlast. Op sommige plaatsen is in twee dagen tijd meer dan 1,5 meter gevallen. Voor de komende dagen wordt nog meer sneeuw verwacht.

Sommige plaatsen zijn door de recordhoeveelheid sneeuw in Bosnië niet meer bereikbaar. De wegen ernaartoe zijn onbegaanbaar geworden. Op enkele plekken is de noodtoestand uitgeroepen.

In de hoofdstad Sarajevo viel in enkele uren tijd 30 centimeter sneeuw, in de omliggende bergen meer dan een meter. Op de berg Bjelasnice, een wintersportgebied net buiten Sarajevo, is zelfs meer dan 1,70 meter gevallen.

In Bosnië is het treinverkeer grotendeels stilgelegd. Het staatsenergiebedrijf beschrijft de situatie in delen van het land als "extreem moeilijk". Moeilijk bereikbare elektriciteitsdraden zijn door de hoeveelheid sneeuw naar beneden gekomen en masten zijn omgevallen.

De sneeuw veroorzaakt overlast, maar er zijn ook mensen blij mee: