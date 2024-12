Veldrijdster Alvarado neemt rust en slaat wereldbekerwedstrijd Gavere over

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado slaat de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere op Tweede Kerstdag over. De 26-jarige Alvarado heeft enkele dagen rust ingelast, meldt haar ploeg Fenix-Deceuninck.

"Ze slaat Gavere over om overbelasting te voorkomen en fris te blijven voor de cruciale maand januari", schrijft haar ploeg op sociale media. De voormalig wereldkampioene was maandag in Mol nog de beste bij de Zilvermeercross.

Het is de bedoeling dat Alvarado op 29 december weer in actie komt bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse Besançon. Ze verschijnt ook aan de start van de wedstrijden in Diegem (30 december), Gullegem (4 januari) en Dendermonde (5 januari).

Lijstaanvoerder

Alvarado won dit seizoen vier van de vijf wedstrijden in de Superprestige en zegevierde in negen wereldbekerwedstrijden. In het klassement van de Superprestige voert ze de ranglijst aan, in het wereldbekerklassement staat ze op plek drie.