Wat als alleen vrouwen zouden stemmen? Dit zijn de cijfers achter de Top 2000

De leeftijd van stemmers was bepalend voor hun stemgedrag, al kent ook de jeugd zijn klassiekers. Onder jongeren van 15 jaar of jonger kreeg Bohemian Rhapsody - zoals in de meeste leeftijdscategorieën - de meeste stemmen. Ook Piano Man van Billy Joel en Eminem zijn bij hen populair. Maar als deze groep het voor het zeggen had was YouTube-groep Bankzitters maar liefst vier keer te horen in het laatste uur van 2024.

Stemmers in andere leeftijdscategorieën kozen juist volop voor nostalgie. 26- tot 30-jarigen horen graag Gotta Catch 'Em All, de titelsong van de Japanse animatieserie Pokémon. In leeftijdscategorie 81-85 jaar eindigt Over De Muur van Klein Orkest erg hoog. Ook op Het Dorp van Wim Sonneveld en Avond van Boudewijn de Groot wordt vaker gestemd door oudere luisteraars.