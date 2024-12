Deelbakfietsbedrijf Cargoroo failliet verklaard: 'Ontzettend jammer'

Tot een paar dagen geleden was het nog spannend: zou Cargoroo worden overgenomen en daarmee gered van een faillissement? Er was een geïnteresseerde partij voor de Amsterdamse startup die sinds 2018 op openbare plekken elektrische deelbakfietsen verhuurt.

Maar op het laatste moment ketste de deal af. De partij zou het te spannend hebben gevonden en Cargoroo kon niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. "En dan houdt het op", zegt directeur Jaron Borensztajn. Zijn bedrijf is vandaag failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam.

Afgelopen dagen verdwenen de fietsen al uit het straatbeeld van steden als Utrecht en Eindhoven. "Ontzettend jammer", vat Borensztajn samen. "En ook schrijnend. Voor ons, onze medewerkers, maar ook voor de gebruikers. Mensen waren oprecht enthousiast, en vaak ook afhankelijk van onze fietsen."

Moeilijke markt

Zeven jaar geleden richtte Borensztajn het bedrijf op met Erik de Winter en Jelle Maijer, van wie alleen de laatste nog met hem in de directie zit. Terugblikkend op de periode voor het faillissement vat hij samen: "We hebben er met iedereen heel hard aan getrokken, maar het is helaas niet gelukt. Ontzettend zonde."

Over de redenen is hij duidelijk. De deelmobiliteitsindustrie is nogal in ontwikkeling en sterk afhankelijk van investeerders. Dat geldt ook voor Cargoroo. "Het gebruik van deelbakfietsen was goed, maar de business case is vrij moeilijk", zegt Borensztajn. Daarmee bedoelt hij: het is een moeilijk verdienmodel.

Geldschieters hadden behoefte aan zekerheid op de lange termijn. Toen die ontbrak, haakten zij af. Iets wat niet uit de lucht kwam vallen. Al in februari waarschuwde Borensztajn in Het Parool dat de verloren deelbakfietsvergunningen in Amsterdam de nekslag voor het bedrijf zou kunnen zijn.

Ondernemen

Begin dit jaar deed het bedrijf een investeringsronde van 800.000 euro. Een dag later verloor het de vergunningen om te mogen verhuren in Amsterdam. Volgens Borensztajn trokken direct daarna twee investeerders zich terug. Uiteindelijk heeft die gebeurtenis "zeker bijgedragen" aan het faillissement, zegt Borensztajn. Maar hij is ook reëel. "Het is ondernemen, it's all in the game."

Hij wijst erop dat er ook partijen zijn die zijn bedrijf een goed hart toedroegen, zoals de gemeenten Den Haag en Utrecht. De Utrechtse wethouder Maatoug (Mobiliteit) betreurt het vertrek van Cargoroo. Er is volgens haar juist een groeiende vraag naar de deelbakfietsen.

De gemeente wil daarom optrekken met andere steden waar Cargoroo actief was om te zorgen dat ze snel kunnen terugkeren. "Zoiets horen is heel erg fijn", zegt Borensztajn. "Alleen, hadden we liever eerder meer ondersteuning gekregen."

'Deelbakfiets heeft toekomst'

En nu, vlak voor kerst, zijn de kaarten dus geschud en is er een curator aangesteld. Voor Borensztajn en zijn collega's is er de komende maanden nog veel werk aan de winkel in de afwikkeling van het faillissement. Voor zijn circa 20 werknemers geldt dat zij recht hebben op een uitkering.

Met pijn, maar ook trots kijkt de hij terug op de afgelopen jaren. "Met veel enthousiasme hebben wij dit bedrijf opgezet. We hebben ook wat bereikt: deelbakfietsen staan door ons op de kaart. Voor ons is er een eind gekomen, maar de deelbakfiets heeft een toekomst. Met of zonder doorstart."