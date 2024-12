Geen optredens op laatste avond Serious Request omwille van de veiligheid

De bekendmaking van het eindbedrag van 3FM Serious Request in Zwolle gaat er vanavond anders uitzien. Vanwege ongeregeldheden gisteren heeft de organisatie besloten om het podiumprogramma, met een optreden van Chef'Special niet door te laten gaan.

De organisatie heeft dat in overleg met de gemeente en veiligheidsdiensten besloten. "De bekendmaking van de eindstand van 3FM Serious Request is voor bezoekers volledig op de schermen op het Rodetorenplein te volgen. Op die manier willen we de focus behouden op onze actie en het prachtige bedrag dat we Metakids aan kunnen bieden", klinkt het.

De politie greep gisteravond in toen een groep van een paar honderd mensen bij het Glazen Huis door een hek was gebroken, meldt RTV Oost. Agenten te paard voerden een charge uit. Dat was niet het eerste incident tijdens de inzamelingsactie.

Afgelopen donderdag werd het Rodetorenplein afgesloten toen het te druk werd bij een optreden van Roxy Dekker. De Stentor meldde dat de politie en beveiligers een linie maakten aan de rand van het Rodetorenplein, voor het geval de menigte door dranghekken zou breken.

Veel geld opgehaald

De actieweek Serious Request, die vorige week woensdag is begonnen, wordt dus vanavond afgesloten. Met een drukbezocht plein voor optredens en zwaaiende bezoekers bij de dranghekken van het Glazen Huis doet de opzet denken aan een festival.

Ook vorig jaar waren er de hele week door optredens. Toen werd het plein ook verschillende keren afgesloten vanwege de drukte. De inzameling loopt dit jaar goed: gisteravond werd bekendgemaakt dat er na vijf dagen al 7.703.855 euro was opgehaald, meer dan het eindbedrag van vorig jaar.