Indiase filmmaker Shyam Benegal overleden

De Indiase regisseur, scenarioschrijver en documentairemaker Shyam Benegal (90) is overleden. Hij was een grootheid in de Indiase filmwereld, met name door zijn films in de jaren 70. Anders dan in de traditionele Bollywoodfilms werd in zijn films sociaal en economisch onrecht aan de kaak gesteld.

Hij verwierf ook grote bekendheid met zijn 53-delige tv-serie Bharat Ek Khoj, over de geschiedenis van zijn land.

Rauw en realistisch

"Zijn films zijn rauw en realistisch, ze gingen over de problemen van gewone mensen", zegt collega-filmmaker Mahesh Bhatt in een reactie op Benegals overlijden. "Ze hadden raffinement en waren overtuigend."

Volgens premier Modi zijn de films van Benegal van grote invloed geweest op de Indiase cinema. "Zijn werk zal blijvend bewonderd worden door mensen met verschillende achtergronden."