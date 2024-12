Olympisch snowboardster Hediger (26) om het leven gekomen bij lawine

De Zwitserse snowboardster Sophie Hediger is op 26-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een lawine in Arosa, een skigebied in het oosten van Zwitserland. De olympiër kwam twee weken geleden nog in actie bij een kwalificatiewedstrijd voor de wereldkampioenschappen.

Volgens de politie was Hediger afgeweken van een gesloten piste, waarna ze bedolven werd onder de sneeuw. Reanimatie mocht niet meer baten.

Donkere schaduw

"Voor de Zwitserse skifamilie is er met de tragische dood van Sophie een donkere schaduw over de kerstperiode gevallen", schrijft de Zwitserse skibond in een verklaring. "Wij zijn ongelooflijk verdrietig. We zullen de nagedachtenis van Sophie eervol houden."

Hediger kwam uit op de snowboardcross en deed in 2022 mee aan de Winterspelen van Peking, waar ze als negentiende eindigde. Vorig seizoen wist ze twee keer het podium te halen in een wereldbekerwedstrijd. Ze werd tweede in Sankt Moritz en derde in Goedaoeri.