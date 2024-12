Meijer blijft trainer NEC: 'Niet fair om hem als zondebok aan te wijzen'

NEC houdt vertrouwen in trainer Rogier Meijer, meldt de eredivisieclub in een verklaring. "Gezien wat Rogier hier in vijf jaar heeft neergezet, vinden we het niet fair om hem nu als zondebok aan te wijzen", aldus technisch directeur Carlos Aalbers.

De club uit Nijmegen staat teleurstellend twaalfde in de eredivisie en werd deze maand door Heracles Almelo uitgeschakeld in de KNVB-beker. In december won NEC nul keer en verloor het onder meer met 5-0 van Go Ahead Eagles en 4-1 van Willem II.

Na de verliespartij tegen Willem II afgelopen zondag wilde Aalbers niet direct bevestigen dat Meijer als coach mocht blijven. De spelers en trainer werden na de wedstrijd opgewacht door boze supporters, die het ontslag eisten van Meijer. Tijdens een grondige evaluatie behield de trainer echter het vertrouwen.

Meijer niet 'duidelijk' hoofdschuldige

"We hebben allemaal dingen om te verbeteren", meldt Aalbers. "Er zijn te veel dingen die we met elkaar beter moeten en kunnen doen. Je kunt niet duidelijk zeggen dat de trainer de hoofdschuldige is."