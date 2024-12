Acteur Baldwin niet langer strafrechtelijk vervolgd, beroep in Rust-zaak ingetrokken

Het hoger beroep tegen Alec Baldwin in de strafzaak over een dodelijk ongeluk tijdens filmopnamen gaat niet door. Daarmee is de zaak tegen de acteur definitief voorbij.

Drie jaar geleden werd cameravrouw Halyna Hutchins per ongeluk doodgeschoten door Baldwin op de set van de western Rust. Zijn pistool bleek geladen met echte kogels in plaats van oefenmunitie.

Baldwin werd na het schietincident ook strafrechtelijk aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Dat proces leek in juli al ten einde omdat de aanklacht door de rechter werd verworpen. De reden hiervoor was dat de politie en aanklagers bewijsmateriaal zouden hebben achtergehouden dat ontlastend was voor de acteur.

Civiele rechtszaken

Speciaal aanklager Kari Morrissey ging eind november in beroep tegen die beslissing, maar heeft dat nu weer ingetrokken, nadat de procureur-generaal van New Mexico had gezegd dat de beroepszaak niet uitputtend behandeld zou worden.

Morrisey zegt dat de zaak "altijd gericht is geweest op het zoeken naar gerechtigheid voor Halyna Hutchins". Ze betreurt het dat Baldwin "niet ter verantwoording zal worden geroepen voor de rol die hij speelde" bij haar dood.

De aanklager hoopt "dat de lopende rechtszaken enige mate van gerechtigheid brengen voor de familie van Halyna Hutchins." Er zijn verschillende civiele rechtszaken over de zaak gaande in Californië en New Mexico. In zo'n zaak kunnen nabestaanden van Hutchins mogelijk een schadevergoeding krijgen.

Echte munitie

Degene die verantwoordelijk was voor de veiligheid van de wapens op de set, Hannah Gutierrez-Reed, is afgelopen voorjaar wel veroordeeld. Ze kreeg 18 maanden gevangenisstraf opgelegd voor onvrijwillige doodslag. De vraag hoe de echte munitie op de filmset terecht kwam, is nog steeds niet beantwoord.

Gutierrez-Reed en Baldwin hebben herhaaldelijk ontkend verantwoordelijk te zijn voor het incident. Baldwin zegt dat hij wel de hamer van de colt had gespannen, maar dat hij niet de trekker had overgehaald voordat het schot afging. Volgens hem ging het wapen af toen hij de haan aanspande. Gutierrez-Reed zegt dat ze niet wist dat er echte kogels in de doos met munitie zaten.

Première

De Amerikaanse western Rust beleefde in november zijn wereldwijde première op een internationaal filmfestival in Polen. De film werd opgedragen aan de omgekomen cameravrouw.