Hogere straf voor brandstichting met dodelijke afloop Arnhem

Een 39-jarige vrouw uit Arnhem is in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor de fatale brandstichting in haar woonplaats in januari 2023. De vrouw was zelf in hoger beroep gegaan, maar krijgt een hogere straf opgelegd door het hof.

Eerder dit jaar werd de vrouw door de rechtbank veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De vrouw stichtte brand in de geïmproviseerde woning boven een schuur vanwege een ruzie. De dader was op dat moment op bezoek bij een vriendin, de bewoonster van het pand. Er was ook een andere vriendin aanwezig. De bewoonster en de vriendin kwamen om het leven.

Door de brand moesten tientallen buurtbewoners hun huis uit. Zeven naastgelegen woningen werden onbewoonbaar verklaard, schrijft Omroep Gelderland.

Twaalf jaar cel

Het hof vindt eigenlijk twaalf jaar celstraf op zijn plek, vanwege de ernst van de zaak en het "onbeschrijflijke leed dat de verdachte heeft veroorzaakt". Ze krijgt echter tien jaar celstraf opgelegd vanwege haar psychische problemen.

De 39-jarige vrouw heeft onder meer persoonlijkheidsstoornissen en is nauwelijks in staat stress en spanning te reguleren, blijkt uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Vanwege de psychische problemen vindt het hof tbs met dwangverpleging "noodzakelijk".

Ook moet vrouw de nabestaanden van de slachtoffers schadevergoedingen betalen.