Denemarken investeert in defensie Groenland na uitspraken Trump

Correspondent Scandinavië Dirk Evers:

"In het gebied rond Groenland lopen de Verenigde Staten een beetje achter op defensiegebied. Rusland heeft een vloot met vrij nieuwe, nucleaire ijsbrekers. China maakt gebruik van de vaarroutes. Groenland is voor de VS bij uitstek een geschikte plek om het Amerikaanse continent te beschermen, zoals met een anti-raketschild dat er sinds een aantal jaar is.

Daarnaast is het noordpoolgebied een belangrijk knooppunt voor telecomverkeer. In een tijd van dreigementen met een hybride oorlog wil de VS dit gebied graag controleren.

Met de defensie-investeringen doet Denemarken nu een handreiking naar de Verenigde Staten. Te koop is Groenland niet, maar ze willen wel samenwerken. Ze zien het belang van de positie van Groenland, ongeacht welke president er zit of welke politieke wind er waait."