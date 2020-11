Regio Amsterdam bouwt 3000 flexwoningen als tijdelijke oplossing woningnood

In de strijd tegen de woningnood worden in de regio Amsterdam 3000 flexwoningen gebouwd. Dat zijn tijdelijke, vaak kleine woningen voor mensen die met spoed op zoek zijn.

In Nederland is op dit moment een structureel tekort van zo'n 350.000 woningen. Het kabinet heeft als doel om elk jaar 75.000 nieuwe huizen te bouwen, maar door onder meer de stikstofcrisis en de coronacrisis lukt dat nog niet.

Flexwoningen zijn sneller te realiseren dan grote bouwprojecten en kunnen tijdelijk soelaas bieden. Ook onder meer Rotterdam wil ze bouwen; 700 tot 1000 en die maximaal vijftien jaar laten staan.

'Niet groot, maar het is iets'

In Purmerend worden 200 flexwoningen gebouwd. De eerste appartementen van 26 vierkante meter zijn al opgeleverd. "Het is niet groot, maar het is in ieder geval iets", zegt de 24-jarige Teslime Bodur tegen NH Nieuws over haar tijdelijke onderkomen. "We hebben helaas geen slaapkamer, dus ik heb een slaapbank die ik elke avond uitklap."