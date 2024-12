Verdachten explosie Tarwekamp langer vast

De vier verdachten die vastzitten voor betrokkenheid bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, blijven in ieder geval nog 90 dagen in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

Ze blijven ook in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De vier worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie en van het in brand steken van een auto.

Bij de explosie in Den Haag op 7 december kwamen zes mensen om het leven, drie leden van een gezin, een man die op bezoek was bij een vriendin, een bewoner wiens gezin in Griekenland woont en een man die met zijn vrouw in een van de appartementen woonde. Vier mensen raakten gewond.

Eerder opgepakt

Volgens de politie lijkt het erop dat een bruidsmodewinkel het doelwit was. Een van de verdachten is de ex van de eigenares van die zaak. Deze man, Moshtag B. (33) , was mogelijk ook de opdrachtgever. Hij werd aangehouden in Rotterdam.

De overige verdachten zijn twee mannen uit Roosendaal en een uit Oosterhout van 23, 29 en 33.

De eigenares van de winkel zei eerder dat ze zich afvroeg waarom twee van de vier verdachten op vrije voeten waren. Een week voor de explosie aan de Tarwekamp werden ze opgepakt in Oosterhout met spullen in hun bezit die mogelijk voor een aanslag waren bedoeld, zoals jerrycans met benzine en zwaar vuurwerk.