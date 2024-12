Voedselwaakhond VN: ongekende vergroting voedselcrisis Sudan door oorlog

Meer dan 24 miljoen inwoners van Sudan - de helft van de bevolking - kampt met acute voedselonzekerheid. "Het markeert een ongekende vergroting van de voedselcrisis," schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een rapport dat vooruitblikt op de komende drie maanden. "De crisis wordt veroorzaakt door het verwoestende conflict en slechte toegang tot humanitaire hulp."

De oorlog begon in april 2023 na lange tijd van spanningen tussen het leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF). De oorlog verwoestte het land en creëerde de grootste ontheemdingscrisis ooit, schrijft de voedselwaakhond.

Het IPC hanteert vijf categorieën van voedselonzekerheid. Volgens het rapport is er in vijf regio's in Sudan sprake van het ernstigste, catastrofale niveau van voedselonzekerheid, inclusief het vluchtelingenkamp Zamzam in Noord-Darfur, waar meer dan 400.000 ontheemden wonen. Het IPC sprak ook al van hongersnood in Zamzam in het vorige rapport in de zomer. De Sudanese regering ontkende dat in augustus.