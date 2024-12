Recordaantal verrassingen op WK darts: podiumbeesten ruiken hun kans

Hij was verantwoordelijk voor de grootste schok van allemaal, door tweevoudig kampioen Anderson, gezien als kanshebber op de titel, zondagavond uit te schakelen. "Bizar", was dan ook het meest gehoorde woord uit de mond van De Graaf.

Voor een plaats bij de laatste zestien speelt de Zweed nu tegen de Filipijn Nebrida, net als De Graaf een qualifier. "Dat biedt wel echt kansen, ja. Maar hij gooide ook gewoon goed en won niet voor niets van Ross Smith (voormalig EK-winnaar, red.)."

Darts aan het nivelleren

Hoe verrassend zijn de vele verrassingen eigenlijk? De lijn die dit jaar in het darts is ingezet, wordt eigenlijk doorgetrokken. Zo mogen subtoppers Ritchie Edhouse en de Belg Mike De Decker zich sinds het najaar majorwinnaars noemen.

De sport is aan het nivelleren. Steeds meer talenten geloven in een profbestaan, waar het prijzengeld meer en meer wordt. Het niveau van onderen gaat omhoog, terwijl het aan de bovenkant een beetje stokt.

Waar er vorig jaar voor kerst zes keer een gemiddelde boven de 'magische' grens van honderd punten per beurt werd aangetikt, is dat nu slechts drie keer voorgekomen op het grootse podium in het immense paleis op de heuvel in Noord-Londen.