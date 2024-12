Vier mannen krijgen celstraf voor geweld tijdens jaarwisseling in Hedel

Vier mannen krijgen celstraffen vanwege het geweld tijdens de afgelopen jaarwisseling in Hedel. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald.

De mannen uit Hedel (23 en 46 jaar), een man uit Ermelo (30) en een man uit Amersfoort (38) moeten tussen de zes maanden en twee jaar de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie sprak van "extreem" geweld en had celstraffen van twee tot vier jaar geëist, waarvan telkens één jaar voorwaardelijk.

Eigen rol

De vier mannen hadden allemaal een eigen rol bij het geweld, aldus de rechter. Zo vernielde de 23-jarige man uit Hedel goederen, stak hij auto's in brand en gooide hij shells richting de mobiele eenheid. Hij is veroordeeld tot tweeënhalf jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De 30-jarige man uit Ermelo had een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk bij zich. Door de explosies raakten door dit vuurwerk meerdere ME'ers gewond. De rechter veroordeelt hem tot drie jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld voor witwassen en moet ruim 47.000 euro terugbetalen aan de Staat, omdat hij dat geld had verdiend met criminele activiteiten. Zijn straf valt daardoor hoger uit.

De 38-jarige man Amersfoort had illegaal vuurwerk bij zich en gooide een shell naar de ME. Hij moet 245 dagen de cel in.

De 46-jarige man uit Hedel gooide cobra's op het plein waar de brandweer auto's probeerde te blussen. Volgens de rechter had hij een aandeel in het escaleren van het geweld die avond. Hij krijgt een celstraf van een half jaar.

Schadevergoedingen

Het geweld in Hedel maakte veel indruk op de hulpverleners. Sommigen waren bang of schrikken nog steeds van vuurwerk. Bij één van de agenten is posttraumatische stressstoornis vastgesteld. De drie jongste relschoppers moeten schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Het gaat in totaal om 23.000 euro.

In Hedel verloopt de jaarwisseling vaker onrustig. Zo worden jaarlijks sloopauto's in brand gestoken, gaat er veel illegaal vuurwerk de lucht in en waren er al vaker rellen. Afgelopen oud en nieuw liep het flink uit de hand. Agenten en hulpverleners werden bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stenen.

Gebiedsverbod

De burgemeester gaf een noodbevel af en de ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Politieagenten werden volgens het OM bekogeld met tientallen zware mortierbommen. Vier agenten liepen gehoorschade op en 21 agenten deden uiteindelijk aangifte.

De gemeente heeft maatregelen genomen om volgende week herhaling te voorkomen, schrijft Omroep Gelderland. Zo hangen er camera's en hebben sommige mensen een gebiedsverbod gekregen.