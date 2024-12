Negen maanden cel en tbs voor man die mensen vasthield in café in Ede

De man die in maart in een café in Ede vier mensen urenlang vasthield hield krijgt negen maanden cel en tbs met dwangverpleging.

Vanwege zijn voorarrest zal hij niet meer naar de gevangenis gaan, maar direct naar een tbs-kliniek. De rechtbank acht hem verminderd toerekeningsvatbaar. "Je kunt de verdachte zijn daden maar beperkt verwijten vanwege zijn geestesziekte", zei de rechter.

Hij wordt vrijgesproken van gijzeling, maar wel veroordeeld voor vrijheidsberoving en bedreiging. "Hij heeft iets verschrikkelijks gedaan, maar er zat geen enkele bedoeling achter en daarom is het geen gijzeling, maar wederrechtelijke vrijheidsberoving", lichtte de rechter toe. Het Openbaar Ministerie pleitte hier twee weken geleden bij de eis ook al voor.

De rechter legt Corné H. ook een contactverbod op met de slachtoffers. Ook mag hij vijf jaar lang niet in Ede komen. Hij moet de vier slachtoffers allemaal een schadevergoeding betalen van ongeveer 5000 euro per persoon.

Impact op slachtoffers

De 28-jarige Corné H. hield op 30 maart café Petticoat in Ede urenlang vier medewerkers vast. Hij had messen bij zich en dreigde de straat op te blazen. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, twee weken geleden, werd duidelijk hoe ingrijpend die avond is geweest voor het personeel.

Meerdere slachtoffers maakten gebruik van hun spreekrecht tijdens de rechtszaak en vertelden geëmotioneerd over de impact op hun leven: