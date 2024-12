Eredivisietopscorer Steijn verlengt contract bij FC Twente tot 2028

Technisch directeur Arnold Bruggink is in zijn nopjes met de contractverlenging van Steijn. "Sem is een jongen met een unieke persoonlijkheid en het type speler waar FC Twente voor staat", zegt hij. "Sem vraagt altijd het maximale van zichzelf en heeft een enorme werkethiek. Hij is een voorbeeld voor elke jonge speler."

Al langer krijgt Steijn, die vorig seizoen goed was voor zeventien eredivisietreffers, veel lof. Zelf zegt hij zijn goede vorm te danken aan het dagelijkse werk aan zijn traptechniek en kijkgedrag.

Eerder stelde Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal dat Steijn de beste traptechniek van de eredivisie heeft: