Sleutel van Nova Zembla-overwintering Willem Barentsz naar Terschelling

Een sleutel uit de tijd dat ontdekkingsreiziger Willem Barentsz op Nova Zembla verbleef, is te zien in museum 't Behouden Huys op Terschelling, het geboorte-eiland van Barentsz. Het museum is enorm verheugd over de nieuwste aanwinst.

"Voor ons was het heel belangrijk dat we eindelijk een keer een object hebben dat met Willem Barentsz en zijn mannen vanuit Nederland naar Nova Zembla is gegaan", zegt museumconservator Richard van der Veen tegen Omrop Fryslân.

Overwinteren

Ontdekkingsreiziger Willem Barentsz deed in 1596 een derde poging om een noordoostelijke zeeroute naar Azië te vinden. Toen het schip vast kwam te zitten in het ijs, moesten hij en de bemanningsleden overwinteren op Nova Zembla in een zelfgebouwde hut genaamd Het Behouden Huys. Het museum op West-Terschelling is ernaar vernoemd.

In 1871 ontdekte de Noorse schipper Elling Carlsen de overwinteringsplek van Barentsz. Hij vond toen talloze overblijfselen, zoals een sleutel van een kist. Die kwamen uiteindelijk terecht in het Rijksmuseum. Het museum in Amsterdam leent een van de objecten nu uit aan het museum op Terschelling. Een conservator van het Rijksmuseum kwam de sleutel vorige week samen met twee assistenten brengen.

Drie objecten

"We kregen uiteindelijk drie objecten, waarvan ze zeiden dat ze de oversteek naar Terschelling wel konden wagen", vertelt Van der Veen. "Dat was een mokerkop zonder steel, een tapkraantje en een sleutel."

Het museum koos uiteindelijk enkel voor de sleutel. "Deze objecten hebben eigenlijk niet zoveel met elkaar gemeen, behalve dat ze op Nova Zembla zijn achtergebleven. Het is daarom sterker als we één object kiezen, dat we gaan uitlichten."

Vitrinekast

Het museum heeft een speciale vitrinekast laten ontwerpen voor de sleutel. "Er komt ontzettend veel bij kijken. De verf waar de sleutel op ligt moet speciale verf zijn. Er zit een klimaatsysteem in dat het klimaat goed houdt. Er zit een slot op en dat mag ook niet meer open", legt medewerker Alette van Ommen uit.

De sleutel is in langdurige bruikleen. Het museum hoopt dat de sleutel voor altijd op Terschelling kan blijven.