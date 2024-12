Deelbakfietsenbedrijf Cargoroo van straat gehaald: faillissement nabij

De elektrische huurbakfietsen van het Nederlandse Cargoroo zijn van hun standplekken gehaald. De verwachting is dat de rechtbank Amsterdam deze week het faillissement zal uitspreken, schrijft de Utrechtse wethouder Maatoug (Mobiliteit), die door het bedrijf hiervan op de hoogte is gesteld.

Cargoroo werd in 2017 opgericht. Hun deelbare elektrische bakfietsen staan op openbare plekken in negen steden, waaronder Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Het werd gepresenteerd als een duurzaam en sociaal alternatief voor de auto.

Over de grens is Cargoroo actief in enkele steden in België en Duitsland. Klanten kunnen in de app geen fiets meer huren.

Groeiende vraag

De vloot van Cargoroo telt zo'n 700 elektrische bakfietsen en richt zich op "iedereen die af en toe een bakfiets nodig heeft", zoals mensen die grote spullen moeten vervoeren of ouders die hun kinderen willen meenemen.

Het bedrijf heeft ongeveer 25 mensen in dienst, zei directeur Jaron Borensztajn eerder tegen Het Parool. Daarin sprak hij over een verloren aanbesteding in Amsterdam en de mogelijke gevolgen die dit kon hebben voor het bedrijf, dat het in zijn woorden "mogelijk helemaal niet zou redden".

De Utrechtse wethouder Maatoug betreurt de situatie. Volgens haar is er in Utrecht en andere gemeenten een groeiende vraag naar de deelbakfietsen. De gemeente wil daarom optrekken met andere steden waar Cargoroo actief was om te zorgen dat ze snel weer kunnen terugkeren.

Moeite met schaalvergroting

Het is al tijden onrustig in de fietsbranche. Zo maakte e-bike fabrikant Stella Fietsen onlangs op het nippertje een doorstart. "Het verbaast mij eerlijk gezegd niet dat het niet goed gaat bij Cargoroo", zegt vakbondsbestuurder bij CNV Kaj Grundemann, die gaat over bedrijven in motorvoertuigen.

Volgens hem hebben zowel kleine als grote spelers het momenteel moeilijk. "In coronatijd groeiden deze bedrijven enorm door toegenomen vraag, zij hebben nu vaak moeite met die schaalvergroting en zien tegelijkertijd de vraag afnemen. De hele branche heeft het lastig", aldus Grundemann.

Het is nog de vraag of Cargoroo kans maakt op een doorstart. Dat bedrijven zoals Stella een doorstart maken, is volgens Grundemann geen garantie dat het ook echt goed komt. "Die winkels zijn bijvoorbeeld tot 1 maart dicht, dat geeft niet veel vertrouwen."