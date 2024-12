Oud-baanwielrenner Bos nieuwe bondscoach Nederlandse BMX-ploeg

Theo Bos is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse BMX-ploeg. De voormalig weg- en baanwielrenner gaat de sporters begeleiden in aanloop naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bos begint op 1 januari en volgt de vertrekkende Martijn Jaspers op.

De 41-jarige Bos was sinds 2021 bondscoach van de Chinese baanwielrenners en nam na de Spelen in Parijs afscheid. In zijn carrière op de baan pakte hij zelf vijf wereldtitels en een olympische zilveren medaille, op de Spelen van 2004 in Athene.

"De rol van coach is me erg goed bevallen en ik heb veel geleerd van mijn tijd in China op de baan", zegt Bos. "Het gaf me vertrouwen dat ik in Nederland ook kan bijdragen aan topsportprogramma's waar op het allerhoogste niveau geacteerd wordt en veel kampioenen rondrijden."

Overeenkomsten

Het feit dat Bos geen ervaring als BMX'er heeft, is volgens hem geen probleem: "Ik weet vanuit mijn ervaring als renner én coach op de baan wat er voor nodig is om de top te bereiken. En BMX en de baan hebben veel overeenkomsten op trainingsgebied. Uiteindelijk gaat het erom dat we gezamenlijk als team iets moois gaan neerzetten en strijden voor het eremetaal."

Bij de Spelen in Parijs pakte Manon Veenstra verrassend een zilveren medaille. Laura Smulders werd vierde. Bij de mannen reikte niemand uit de Nederlandse equipe tot de eindstrijd.