Amerikaan in Rusland veroordeeld tot dertien jaar cel voor spionage

De Amerikaan Gene Spector is in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar voor spionage. Het is niet duidelijk wat hij precies zou hebben gedaan. Spector zit al in een Russische gevangenis vanwege omkoping. Opgeteld zit hij nog vijftien jaar vast.

In augustus vorig jaar werd Spector aangeklaagd voor spionage. Er volgde een besloten zitting, volgens de rechtbank omdat de zaak om vertrouwelijke informatie draait. Ook bij de veroordeling vandaag kwamen geen verdere details naar buiten.

Eugene (Evgeny) Spector is geboren en getogen in Leningrad. Op latere leeftijd verhuisde hij naar de Verenigde Staten en kreeg daar het Amerikaans staatsburgerschap. Daarna ging hij weer in Rusland werken. Tot enkele jaren geleden was hij directeur van een bedrijf dat medicijnen tegen kanker ontwikkelt.

Reisjes naar Thailand

In 2022 werd hij gearresteerd in een omkopingszaak. Hij zou hebben bemiddeld in het omkopen van een assistent van de toenmalige Russische vicepremier Arkady Dvorkovich. Het ging om zo'n 4 miljoen roebel (omgerekend ruim 53.000 euro) in de vorm van reizen naar Thailand en de Dominicaanse Republiek. Spector bekende en werd veroordeeld tot vier jaar cel.

De VS heeft nog niet gereageerd op de nieuwe veroordeling van Gene Spector. Ten tijde van de spionage-aanklacht in 2023 zei de Amerikaanse ambassade tegen CNN hier geen informatie over te hebben.