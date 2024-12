Fans van grootste kerstboom IJsselstein hebben hele jaar replica in huis

Parijs heeft de Eiffeltoren, Londen heeft de Big Ben en IJsselstein heeft een zendmast die jaarlijks wordt omgetoverd tot de 'grootste kerstboom ter wereld'. Sommige mensen in de regio zijn zo trots op 'hun' kerstboom dat ze een metershoge replica hebben staan. "Elk jaar weer denk ik: poh, wat is-ie mooi", zegt Michel Mulder.

Mulder heeft zijn twee meter hoge zendmast met kerstverlichting verankerd in de grond van zijn voortuin. "Als je ergens trots op bent, ben je er ook voorzichtig mee", zegt hij tegen RTV Utrecht.

De lampen in de ruim 366 meter hoge zendtoren worden elk jaar in december ontstoken en zijn dan vanaf tientallen kilometers te zien. Mulder beschrijft het zien van de 'Grootste Kerstboom' elk jaar weer als een gevoel van thuiskomen. "Wat een plaatje, denk ik dan. En zo zijn er heel veel mensen met mij. Hij hoort gewoon bij deze regio."

Het idee voor de replica ontstond heel praktisch: "Ik wilde iets leuks voor in de tuin. Dus ik ging denken, denken, denken. Tot ik erachter kwam: ik wil gewoon een zendmast in de tuin."

Geliefder dan je denkt

Volgens de omroep hebben steeds meer mensen in IJsselstein een versie van de kerstboom in huis, van een ingelijste puzzel tot een metershoge replica. "Je ziet die boom steeds vaker voorbijkomen. Ik weet ook niet wat het is. Ik denk dat-ie geliefder is dan je denkt."

De replica van Mulder werd gemaakt door Robert van Bekkum. De 20-jarige man uit Vianen heeft een liefde voor hoge gebouwen en is daarom ook gek op de zendmast in IJsselstein. "De vorm, de hoogte, de lampjes: eigenlijk heeft die toren alles", legt hij uit. Met oude keukenonderdelen en een hoop lampjes maakte hij jaren geleden een eerste replica. "Op een schaal van 1 op 100. Als ik het doe, doe ik het goed."

Van Bekkum met een van zijn zelfgebouwde replica's: