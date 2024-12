Ruimtesonde NASA staat op punt om zon 'aan te raken'

Een ruimtesonde van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA staat op het punt om langs de zon te scheren en daarmee de mens dichter dan ooit bij 'onze' ster te brengen.

NASA schrijft in een persbericht dat de zogenoemde Parker Solar Probe op kerstavond waarschijnlijk de zon "aanraakt", op een afstand van iets meer dan zes miljoen kilometer.

Niet eerder was een door mensen gemaakt object zo dicht bij de zon. Eerder verbrak de sonde ook al het record voor het snelste door de mens gemaakte object ooit: de zonneprobe beweegt met een kleine 700.000 kilometer per uur richting de zon. Ter vergelijking: met die snelheid is het mogelijk om binnen een minuut van Tokio naar Washington te reizen.

Om zo relatief dicht bij de zon te kunnen komen, is de Parker Solar Probe gebouwd om temperaturen tot bijna duizend graden te kunnen weerstaan. De sonde zal vervolgens door de buitenste atmosfeer van de zon, de corona, vliegen.

NASA hoopt met de missie informatie te verzamelen over de werking van de zon.

De sonde werd op 12 augustus 2018 gelanceerd en vliegt sindsdien in rondjes om de zon vanaf de baan van Venus. Dat is de tweede planeet, gezien vanaf de zon.

Bij elke volledige ronde kwam het vaartuig dichter bij de zon. Daarbij verzamelde de missie ook nieuwe informatie over Venus. Met infraroodlicht konden wetenschappers op een nieuwe manier bijvoorbeeld door het dikke wolkenpak van de planeet kijken.

Eugene Parker

Bij het naderen van de zon vanavond kan er geen contact worden gemaakt met het ruimtevaartuig. Of de missie succesvol was en of de Parker Solar Probe het heeft overleefd, is pas op 27 december duidelijk. Dan moet het ruimtevaartuig op papier weer in een baan zitten die het mogelijk maakt om contact met aarde te leggen. Eind januari zou dan de eerste wetenschappelijke informatie over de missie doorgestuurd moeten zijn.

De Parker Solar Probe is het eerste ruimtevaartuig dat is vernoemd naar een levend persoon. Eugene Parker was een pionier op het gebied van zonneonderzoek. Zijn werk was revolutionair. In 1958 benoemde hij het fenomeen van zonnewinden, toen hij ontdekte dat de zon een magnetisch veld had, dat verantwoordelijk was voor de structuur in ons zonnestelsel.

Eugene Parker voor de ULA Delta IV-raket, die de Parker Solar Probe aan boord heeft, op het NASA-ruimtestation in Florida in 2018.