Russisch vrachtschip gezonken, twee mensen vermist

Twee bemanningsleden worden vermist na het zinken van een Russisch vrachtschip. Dat gebeurde in de Middellandse Zee, tussen Spanje en Algerije, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De oorzaak is een explosie in de machinekamer, schrijft persbureau Reuters. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

Veertien van de zestien bemanningsleden zijn volgens Spaanse media gered en naar Cartagena gebracht. Ook zijn maritieme hulpdiensten uitgerukt.

Het vrachtschip vertrok twaalf dagen geleden vanuit Sint-Petersburg. Volgens het persbureau voer het schip voorheen naar de Syrische haven Tartous, maar ging het nu naar de havenstad Vladivostok.

De Ursa Major zou onderdelen van havenkranen vervoeren, die vervolgens in Vladivostok geïnstalleerd worden.

Sancties

Het schip wordt beheerd door een Russisch logistiekbedrijf en zou volgens het persbureau goederen leveren aan het Russische Ministerie van Defensie.

Sinds 2022 zouden de Verenigde Staten het bedrijf daarvoor sancties hebben opgelegd.