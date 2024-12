Russisch vrachtschip gezonken tussen Spanje en Algerije, twee vermisten

Twee bemanningsleden worden vermist na het zinken van een Russisch vrachtschip. Dat gebeurde in de Middellandse Zee, tussen Spanje en Algerije, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De oorzaak is een explosie in de machinekamer, schrijft persbureau Reuters. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

Veertien van de zestien bemanningsleden zijn volgens Spaanse media gered en naar Cartagena gebracht. Ook zijn Spaanse maritieme hulpdiensten uitgerukt en is er een Russisch oorlogsschip ter plaatse, meldt het persbureau.

Bekijk hier het zinkende schip: