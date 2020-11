IOC stelt vaccin voor olympiërs vooralsnog niet verplicht

"We gaan sporters wel aanmoedigen om, waar mogelijk, een vaccin te krijgen, omdat het beter is voor hun eigen gezondheid. En het zou een teken van solidariteit zijn richting andere sporters en ook richting het Japanse volk."

Bach heeft er nog altijd het volste vertrouwen in dat er publiek aanwezig kan zijn in Tokio. "We zijn als het ware een enorme gereedschapskist aan het samenstellen waarin we alle denkbare maatregelen stoppen", legde Bach uit. "Volgend jaar zijn we dan in staat de juiste maatregelen uit de kist te halen en toe te passen, zodat we een veilige omgeving voor alle deelnemers kunnen garanderen."

Voor de Spelen in Tokio (23 juli tot en met 8 augustus) reizen naar schatting 11.000 sporters richting Japan, alvorens een maand later nog eens duizenden sporters in actie komen op de Paralympische Spelen (24 augustus tot en met 5 september).

Over een week vergadert de organisatie verder over mogelijke corona-gerelateerde maatregelen. Dan wordt ook besloten of publiek welkom is in de verschillende stadions.