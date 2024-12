Appartementencomplex Tilburg beschoten, tientallen kogelgaten bij ingang

Een appartementencomplex in Tilburg is vannacht beschoten. Omroep Brabant schrijft dat er tientallen kogelgaten in het glas bij de ingang zitten.

Omwonenden zouden rond 03.00 uur vannacht knallen hebben gehoord op de Burgemeester Brokxlaan in de Spoorzone, niet ver van Station Tilburg.

De politie heeft de ingang afgezet voor onderzoek en pylonen geplaatst bij meerdere kogelhulzen die op de stoep en op het fietspad liggen. Bewoners kunnen het complex alleen verlaten via de parkeergarage, schrijft de omroep.