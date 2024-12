Mijn 2024 | Martina stopt: 'De kers niet gekregen, maar wel de taart opgegeten'

"Natuurlijk ben ik ook weleens boos. Sowieso. Ook in mijn leven gebeuren dingen die me boos maken. Maar zoiets duurt één moment, dan is het ook voorbij."

"Wanneer ik voor het laatst boos ben geweest? Ik herinner het me niet, man. Echt niet. Het is meteen voorbij. Waarom zou ik erin blijven hangen? Het leven gaat door, hahaha. Vooral als je niets aan de situatie kunt veranderen, moet je accepteren wat er gebeurt en verder kijken."

File op de snelweg

Het leven is soms als vaststaan in de file op de snelweg, klinkt het. "Je kunt wel heel erg boos worden, maar daar schiet je niets mee op. Natuurlijk kun je de vluchtstrook nemen. Maar dan moet je ook de gevolgen accepteren en een fikse bekeuring betalen. Geloof me, het is beter om het leven te nemen zoals het is."

Op Curaçao gaat dat laatste hem goed af. Als Chief Smile Officer, zoals zijn naamkaartje vermeldt, van een luxueus resort op het eiland waar hij werd geboren, zwaaien alle deuren voor hem open. "Ik word door veel mensen blijkbaar nog altijd als een held gezien, ja."

Hoe hij zijn dagen slijt? Wéér die lach. Wéér die gouden tand.

"Door te genieten. Elke dag. Maak je geen zorgen, jongen. Dit houd ik de rest van mijn leven wel vol."