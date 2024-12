Woelig politiek jaar eindigt met een wankele coalitie

Het eerste noemenswaardige politieke bericht op de site van de NOS dit jaar had de kop 'PVV trekt drie anti-islamwetsvoorstellen in'. Het ging om oude initiatiefvoorstellen waar nooit een meerderheid voor was. Met het intrekken ervan gaf PVV-leider Geert Wilders een signaal aan de partijen waarmee hij onderhandelde over een kabinet dat het hem menens was.

2024 zou het jaar worden waarin Wilders geen premier werd, maar wel in het centrum van de macht kwam. De formatie na de afgetekende verkiezingswinst van de PVV in november vorig jaar ging door tot in het voorjaar. Het proces verliep hortend en stotend, met volop aandacht voor de onderlinge verhoudingen, die telkens werden verstoord.

Na 26 jaar Kamerlidmaatschap

Uiteindelijk kwam er toch een akkoord waar de vier partijen zich in konden vinden. BBB had van alles binnengehaald op landbouw en NSC op rechtstaat en goed bestuur. De VVD klopte zichzelf op de borst over de financiële degelijkheid en de PVV had het migratiehoofdstuk mogen vormgeven.

De vingerafdrukken van Wilders waren vooral te zien op migratie en asiel, resulterend in het "strengste beleid ooit". Het inperken van de asielinstroom bleek alles wat telt voor de man die na 26 jaar Kamerlidmaatschap de macht kreeg: hij wilde er zelfs zijn anti-islampunten voor inleveren.

"Nederland wordt weer van ons", beloofde de PVV-leider bij de presentatie van het akkoord. Om daarvoor te zorgen moest er nog wel een vervanger worden gezocht voor de na veertien jaar afzwaaiende premier Mark Rutte. Dat werd de partijloze Dick Schoof. De ex-PvdA'er was al jaren een bekend gezicht in Den Haag als (top)ambtenaar en leek als een van de naaste adviseurs van Rutte geschikt voor het Torentje. Later bleek dat hij niet de eerste was die werd gevraagd: anderen lieten deze baan liever aan zich voorbijgaan.