Doden bij branden in Drachten en Dirksland

Bij een brand in een flatgebouw in Drachten is afgelopen nacht een persoon om het leven gekomen. Dat meldt Omrop Fryslân. Het slachtoffer was de bewoner van de flatwoning waar de brand plaatsvond.

Vijf omliggende woningen zijn ontruimd, meldt de brandweer. De bewoners werden 's nachts opgevangen in een hotel in de buurt. Inmiddels zijn zij weer thuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Dirksland

In het Zuid-Hollandse Dirksland is eveneens een dode gevallen bij een woningbrand. Het ging daarbij om een 15-jarige jongen, meldt de politie. De brand ontstond gisteren, eerder op de dag, waarbij de jongen ernstig gewond raakte. In de avond maakte de politie bekend dat het slachtoffer was overleden aan zijn verwondingen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.