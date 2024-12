Booker Prize-winnares gefascineerd door de ruimte, 'maar zelf durf ik niet'

Booker Prize

De Booker Prize is een literaire prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan een fictie boek in de Engelse taal. De Nederlandse schrijver Yael van der Wouden was een van de genomineerden dit jaar met haar boek The Safekeep, maar greep naast de prijs.

In 2020 won de toen 29-jarige schrijver Marieke Lucas Rijneveld als eerste Nederlandse auteur de International Booker Prize voor de debuutroman The Discomfort of Evening, de Engelse vertaling van De avond is ongemak.