2024 was het jaar van de explosies: 'Klassiek opsporingswerk niet meer voldoende'

In 2024 waren er meer dan duizend explosies. En dan gaat het volgens de politie al lang niet meer alleen om drugsgerelateerd geweld. Sinds dit jaar is er een landelijke taskforce die de explosies moet gaan aanpakken. Want hoe moet het verder na een jaar met hoogste aantal explosies ooit?

Een vraag waar de landelijke taskforce Offensief Tegen Explosies zich het hoofd over breekt. Want een makkelijk antwoord is er niet, zegt voorzitter Carola Schouten in een interview met Nieuwsuur. "Het probleem neemt nog steeds toe, daarom moeten we hier ook op een andere manier naar gaan kijken. Het klassieke opsporingswerk is niet meer voldoende. Hier heb je gewoon heel veel partijen nodig, zoals woningcorporaties, werkgevers, scholen, sociale media en de vuurwerkbranche zelf. Dat is niet eenvoudig."

Ten einde raad

Het aantal aanslagen met explosieven neemt sinds 2021 in rap tempo toe en blijkt een Nederlands fenomeen. Volgens cijfers van de politie waren er in 2021 nog 212 aanslagen met explosieven. Dat aantal is inmiddels ruimschoots vervijfvoudigd, naar meer dan 1130 incidenten met explosieven in 2024.

Elke week was het dit jaar op meerdere plekken raak, soms met zwaargewonden en zelfs doden tot gevolg. Ook zijn tientallen woningen erna volledig onbewoonbaar geworden. De schade is enorm en hele wijken zijn na meerdere aanslagen ten einde raad geraakt. Zoals in Vlaardingen waar na ettelijke explosies bij het huis van een loodgieter nog steeds geen opdrachtgever is gepakt.

Bij ongeveer tachtig procent van de aanslagen maken daders gebruik van zwaar illegaal vuurwerk, gevuld met flitspoeder en een lont. Vaak zijn het Cobra's, zwaar vuurwerk dat voor een paar euro te koop is via Telegram. "We zien dat het op zoveel mensen impact heeft", zegt Schouten. "Natuurlijk degenen die direct geraakt worden, maar ook de buren en mensen in de omgeving. Zo'n explosie dreunt soms nog maanden door."

Zo ziet een huis in Rotterdam eruit na een explosie. Het 'explosieteam' van de woningbouwvereniging gaat er kijken. Dat team zorgt voor de eerste opvang van bewoners na een aanslag: