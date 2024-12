Wekdienst 24/12: Eerste uitspraken in zaak geweld rond Ajax-Maccabi • Verdachten Tarwekamp voor raadkamer

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De vier verdachten van de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag verschijnen in een besloten zitting voor de raadkamer van de rechtbank, die over de verlenging van het voorarrest beslist. Door de explosie op 7 december kwamen zes mensen om het leven.

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in vijf zaken tegen verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de onlusten rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv op 7 november. De verdachten zouden geweld hebben gepleegd of in een groepsapp hebben opgeroepen tot geweld. Het OM heeft celstraffen tot twee jaar geëist.

De drie dj's van Serious Request - Wijnand Speelman, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema - mogen traditiegetrouw op Kerstavond het Glazen Huis in Zwolle verlaten. Vanavond wordt bekend hoe hoog het eindbedrag is dat de actie heeft opgehaald. Het geld gaat naar Metakids, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar metabole ziekten bij kinderen.

Dit is er vannacht gebeurd:

De aankondiging van influencers die beloofden gratis spullen weg te geven heeft tot chaos geleid in Brussel. Ongeveer duizend mensen verzamelden zich in de hoofdstad bij het Atomium-monument, in afwachting van de cadeaus.

De menigte verdrong zich rondom de bus waarin de influencers zaten. Volgens de politie werd de situatie vervolgens gespannen. De influencers zelf plaatsten beelden op sociale media waarop te zien was hoe een grote menigte de bus opwachtte en later achtervolgde. Ook werd er vuurwerk afgestoken.

Ander nieuws uit de nacht:

Zwitsers vliegtuig maakt noodlanding in Oostenrijk na rook en motorproblemen: een van de bemanningsleden is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ook zeventien anderen hadden medische hulp nodig.

Dode en ingestorte pier vanwege hevige wind Californië: krachtige winden teisterden de kust van California. In Santa Cruz stortte daardoor een deel van een pier in. Elders kwam een man vast te zitten onder puin op het strand. Hij overleed aan zijn verwondingen.

En dan nog even dit:

Dammen is een sport die veel meer door mannen dan door vrouwen wordt beoefend. Maar bij het WK Dammen, dat deze week in Wageningen wordt gehouden, wordt er ook een apart toernooi voor vrouwen georganiseerd: