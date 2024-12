Dode en ingestorte pier vanwege hevige wind Californië

In de Amerikaanse staat Californië is een man overleden nadat hij door een grote golf klem raakte onder het puin op een strand. Zijn dood is waarschijnlijk het gevolg van de hevige "orkaanachtige" winden die de kust van Californië teistert, zeggen lokale autoriteiten.

Enkele kilometers verderop raakte een man vermoedelijk te water door de hoge golven. De hulpdiensten moesten hun zoekacties staken vanwege de verslechterende weersomstandigheden. De man is nog altijd vermist.

Op X roept de weerdienst op weg te blijven van de kust. "U riskeert uw leven en dat van de mensen die u moeten proberen te redden", schrijft de weerdienst.

Ingestorte pier

In Santa Cruz stortte een deel van een pier in door de beukende golven. Twee ingenieurs en een projectmanager waren op dat moment de pier aan het inspecteren. Twee van hen werden door de brandweer gered, de derde wist zichzelf in veiligheid te brengen.

De pier raakte afgelopen winter al deels beschadigd door meerdere stormen en wordt momenteel gerestaureerd. Nu kwam het einde van de pier, met daarop onder meer toiletten en een restaurant, los van de rest. De brokstukken spoelden honderden meters verderop aan.

De lokale brandweer zegt dat zowel de pier als de nabijgelegen stranden voorlopig gesloten blijven voor publiek. Vanwege het puin in het water is het te gevaarlijk om de stranden te betreden. De losgeslagen palen van de pier drijven in het water en wegen elk honderden kilo's.