Weggeefactie influencers leidt tot chaos in Brussel

De aankondiging van twee influencers in België om gratis spullen weg te geven heeft tot chaos geleid in Brussel. Ongeveer duizend mensen verzamelden zich bij het monument Atomium in afwachting van de cadeaus, meldt de VRT.

Volgens de Vlaamse omroep gaat het om Hachemi en IbraTV. Beiden hebben ruim een miljoen volgers op sociale media. De influencers arriveerden in een bus, waar de menigte om heen drong. Volgens de politie ontstond er een gespannen sfeer en werd er met vuurwerk gegooid. Toen de bus uiteindelijk weg kon rijden, volgde de groep omstanders de bus. De politie besloot daarop een waterkanon in te zetten.

De influencers zelf hebben op sociale media onder meer video's gedeeld die vanaf het dak van de bus zijn gefilmd. Daarop is te zien hoe een grote menigte de bus opwacht en later achtervolgt. Ook is te zien hoe er vuurwerk wordt afgestoken vanaf het dak van de bus.

Ook op Snapchat delen omstanders beelden van mensen die op een bus afrennen en vuurwerk afsteken.

Eerdere weggeefacties

Het is niet de eerste keer dat een weggeefactie van influencers zorgt voor ongeregeldheden. Vorig jaar braken er in New York rellen uit tijdens een weggeefactie van Twitch-streamer Kai Cenat. Daarbij raakten meerdere agenten gewond en werden tientallen mensen opgepakt.

Begin dit jaar zorgde youtuber Divaio voor onrust in een winkelcentrum in Rotterdam. Hij had zijn volgers beloofd een spelcomputer weg te geven. De politie en ME werden ingezet om de orde te herstellen.