Zwitsers vliegtuig maakt noodlanding in Oostenrijk na rook en motorproblemen

Een Zwitsers vliegtuig heeft gisteren een noodlanding gemaakt op de Oostenrijkse luchthaven Graz vanwege motorproblemen en rook in de cockpit en cabine van het passagiersvliegtuig.

Het vliegtuig was aan het einde van de middag vanuit de Roemeense hoofdstad Boekarest vertrokken met als eindbestemming Zurich. Aan boord waren 74 passagiers en 5 bemanningsleden, meldt luchtvaartmaatschappij Swiss.

Een van de bemanningsleden is per helikopter naar het ziekenhuis in Graz gebracht. Swiss zegt zich zorgen te maken om de toestand van het bemanningslid. Ooggetuigen melden aan Oostenrijkse media dat de persoon in kwestie bewusteloos werd afgevoerd.

Het vliegveld werd gesloten na de noodlanding. Aan het eind van de avond stond het vliegtuig nog altijd op de landingsbaan, melden lokale media. De passagiers en bemanningsleden zijn in Graz opgevangen. Het is nog niet duidelijk waardoor de rook kon ontstaan.