Britse chocolademaker Cadbury verliest status van hofleverancier, Unilever ook

De Britse chocoladefabrikant Cadbury mag zich voor het eerst in 170 jaar geen hofleverancier meer noemen. De naam verdween tegelijk met die van honderd andere personen, merken en bedrijven van de lijst die het wapen van de Britse koning en staat mogen voeren.

Waarom het besluit is genomen is niet bekend: Buckingham Palace licht de besluiten niet toe. Cadbury en de anderen krijgen een jaar om het wapen van al hun verpakkingen af te halen.

Het bedrijf uit Birmingham is de bekendste chocolaproducent van het Verenigd Koninkrijk en is dat al heel lang. Ook koningin Victoria (1819-1901) was vermoedelijk een fan. In 1854 verleende zij het bedrijf het recht om zich royal warrant holder ofwel hofleverancier te noemen.

Dat was dertig jaar nadat oprichter John Cadbury in diezelfde stad een groentewinkel had geopend waar hij ook cacao en een chocoladedrank verkocht.