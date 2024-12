FIFA past kort voor winterse transferperiode tijdelijk regels aan na zaak-Diarra

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een week voor de start van de winterse transferperiode de regels rond spelerstransfers aangepast. Het besluit volgt op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie begin oktober. Er ging toen een streep door de FIFA-regels over afkoopsommen voor spelers die voortijdig hun contract bij een club willen verbreken.

De huidige transferregels zijn in strijd met wetten van de Europese Unie, stelde het Hof. "De regels belemmeren het vrije verkeer van profvoetballers die hun contract eenzijdig willen opzeggen en hun carrière willen voortzetten door bij een nieuwe club te gaan werken."

In de nieuwe, voorlopige regels staat wat een 'rechtvaardige reden' is om een contract niet tot het einde uit te dienen. Die wordt juridisch omschreven als "elke omstandigheid waarin van een partij redelijkerwijs en te goeder trouw niet langer kan worden verwacht dat zij een contractuele relatie voortzet". Ook staat er hoe in dat geval de schadevergoeding wordt geregeld voor de club waar een speler voortijdig vertrekt.

Spelersvakbond niet akkoord

De FIFA zegt met de aanpassing "duidelijkheid en stabiliteit te willen verschaffen in aanloop naar de komende registratieperiodes en de uniforme regels te handhaven". Maar de internationale spelersvakbond FIFPro is niet te spreken over de aanpassingen.

"De maatregelen bieden geen rechtszekerheid aan profvoetballers en weerspiegelen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie niet", stelt FIFPro.

Het Hof boog zich over de zaak na vragen van een Belgische rechter over de schadevergoeding die de Belgische club Charleroi eventueel zou moeten betalen aan Lokomotiv Moskou voor de overname van Lassana Diarra.

De Fransman was in 2014 bij de Russische club vertrokken na onenigheid met de trainer en moest daarop aanvankelijk een schadevergoeding van 20 miljoen euro betalen. De geschillencommissie van de FIFA halveerde dat bedrag.